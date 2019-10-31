Смертельное ДТП в Ижевске: «легковушка» врезалась в трактор
В Ижевске 31 октября, около 13:00 по улице Азина произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 26-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением, выехал на «встречку», где врезался в трактор под управлением 25-летнего молодого человека, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель «легковушки» получил смертельную травму. Сотрудники ГИБДД отмечают, что на машине «Тойота» был установлен комплект летних шин.
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ДТП на улице Азина в Ижевске .
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ИСТОЧНИК KP.RU
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