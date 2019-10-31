Председатель правительства Удмуртии: «Расчистка русла реки Иж может изменить ситуацию с паводком»
31 октября, в четверг, в гостях у радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Вместе с журналистом Михаилом Красильниковым и ведущей, обсудили актуальные вопросы.
Председатель правительства УР Ярослав Семенов: "Расчистка русла реки Иж может изменить ситуацию с паводком"
Ярослав Семенов рассказал планы на 2020 год: сколько дворов будет отремонтировано, какие суммы будут выделены на ремонт тротуаров и какие реки еще очистят в следующем году.
А также председатель правительства республики рассказал о любимой музыкальной группе и как он проводит выходные дни.
Полную версию эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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