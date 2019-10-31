2019-10-31T17:03:10+03:00
Общество

Председатель правительства Удмуртии: «Расчистка русла реки Иж может изменить ситуацию с паводком»

Ярослав Семенов ответил на актуальных вопросах
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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31 октября, в четверг, в гостях у радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Вместе с журналистом Михаилом Красильниковым и ведущей, обсудили актуальные вопросы.

Председатель правительства УР Ярослав Семенов: "Расчистка русла реки Иж может изменить ситуацию с паводком"

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Ярослав Семенов рассказал планы на 2020 год: сколько дворов будет отремонтировано, какие суммы будут выделены на ремонт тротуаров и какие реки еще очистят в следующем году.

А также председатель правительства республики рассказал о любимой музыкальной группе и как он проводит выходные дни.

Полную версию эфира можно послушать по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Как будут ходить трамваи и троллейбусы в Ижевске в праздничные дни.

- Дорожные службы вышли на улицы города, чтобы очищать дороги от наледи. С каких дорог начали в первую очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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