Дорожные службы Ижевска обрабатывают дороги от наледи

СЕГОДНЯ 15:23 2019-10-31T15:23:43+03:00

В первую очередь очищаются дороги, где ездит общественный транспорт

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В Ижевске 31 октября дорожные службы начали обрабатывать дороги от наледи. Об этом сообщает пресс-служба города.

- На улицах работают комбинированная дорожная машина, автогрейдер (2 шт.), подметально-уборочная машина (14 шт.) и прочая техника. В первую очередь очищают дороги, где ездит общественный транспорт, - сообщает пресс-служба.

Водителям рекомендуют выбирать оптимальную скорость, не допускать резких маневров. Пешеходам следует помнить, что на скользкой дороге тормозной путь машины увеличивается. Переходить дорогу необходимо в установленных местах и убедившись, что все машины остановились.

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ИСТОЧНИК KP.RU