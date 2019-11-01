Мошенники похитили у ижевчанила более полмиллиона

СЕГОДНЯ 06:48 2019-11-01T06:48:12+03:00

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В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества у 66-летнего ижевчанина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что пенсионеру позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков, далее он рассказал, что со счета мужчины пытаются похитить деньги. Чтобы сохранить сбережения, пенсионеру надо было снять деньги и перевести их на другой счет, что он и сделал. Сумма ущерба составила 517 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

На следующий день мужчина позвонил в кредитную организацию, там он узнал, что его обманули.

На данный момент полицейские принимают меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU