После прокурорской проверки на участке трассы в Удмуртии появится освещение

СЕГОДНЯ 06:09 2019-11-01T06:09:07+03:00

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В Удмуртии после прокурорской проверки на участке трассы появится освещение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Проверка была проведена по обращению жителей деревни Комсомолец и деревни Сундошур. Установлено, что автодорога «Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области» не оборудована наружным освещением, - сообщает ведомство.

Также на этом участке есть нерегулируемый пешеходный переход, который тоже должен быть освещен в темное время суток. Судом требования прокурора удовлетворены, по решению суда освещение будет обустроено к концу 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU