После прокурорской проверки на участке трассы в Удмуртии появится освещение
В Удмуртии после прокурорской проверки на участке трассы появится освещение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Проверка была проведена по обращению жителей деревни Комсомолец и деревни Сундошур. Установлено, что автодорога «Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области» не оборудована наружным освещением, - сообщает ведомство.
Также на этом участке есть нерегулируемый пешеходный переход, который тоже должен быть освещен в темное время суток. Судом требования прокурора удовлетворены, по решению суда освещение будет обустроено к концу 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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