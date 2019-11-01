2019-11-01T06:32:02+03:00
Общество

За два месяца в Удмуртии убрали более 4000 тонн мусора

Всего было вывезено 30 свалок
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии за два месяца Регоператор по обращению с отходами вывез 30 свалок. Об этом сообщает пресс-служба Регоператора.

- Около 2000 тонн мусора было убрано у деревни Сокол в Завьяловском районе. На вывоз мусора понадобилось 10 дней, - сообщает пресс-служба.

Всего в Удмуртии из лесов убрано 4000 тонн мусора. К концу 2019 года количество планируется ликвидировать 75 свалок в республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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