За развращение несовершеннолетних осудили жителя Ижевска
В Ижевске осудили 26-летнего местного жителя, которого обвиняли в развращении несовершеннолетних и распространении порнографии.
- Установлено, что злоумышленник с октября 2017 года по февраль 2018 года в интернете переписывался с несовершеннолетними на сексуальные темы, предлагал им совершить действия сексуального характера и отправлял им фотографии порнографического характера, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
В ходе расследования уголовного дела следователем допрошены потерпевшие и их законные представители, проведены экспертизы. Согласно заключению обвиняемый обнаруживает признаки психического расстройства, но при этом является вменяемым.
Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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