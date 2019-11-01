2019-11-01T11:16:35+03:00
Общество

Ограничение движения по улице Берша в Ижевске продлили еще на месяц

Ранее открыть движение планировалось 1 ноября
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Яндекс картыФото: Яндекс карты
Изменить размер текста:

На улице Берша в Ижевске ограничение движения продлили еще на месяц – до 30 ноября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

- Ограничить движение машин по улице Берша от улицы Автозаводская до Союзной с 1 по 30 ноября 2019 года, - говорится в постановлении.

Напомним, на этом участке идет ремонт дороги. Однако ранее планировалось завершить все работы до 1 ноября (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Как прошла игра «Ижстали» с командой из Альметьевска «Нефтяник».

- За что в Удмуртии осудили сразу восемь человек.

- Хотите тазик готовеньких и вкусных пельменей? Обязательно прочитайте эту новость.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24