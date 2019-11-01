Ограничение движения по улице Берша в Ижевске продлили еще на месяц
На улице Берша в Ижевске ограничение движения продлили еще на месяц – до 30 ноября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
- Ограничить движение машин по улице Берша от улицы Автозаводская до Союзной с 1 по 30 ноября 2019 года, - говорится в постановлении.
Напомним, на этом участке идет ремонт дороги. Однако ранее планировалось завершить все работы до 1 ноября (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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