2019-11-01T09:11:20+03:00
Происшествия

Восемь человек осудили в Удмуртии за незаконный сбыт наркотиков

Они сбывали наркотики через интернет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Удмуртии восемь человек осудили за незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что с июня 2017 года по июль 2018 года руководитель организованной группы совместно с другими членами сбывал наркотики через интернет и «отмывал» деньги, полученные от преступной деятельности, - сообщает ведомство.

Суд назначил наказание в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений от трех лет шести месяцев до семи лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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