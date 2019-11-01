Восемь человек осудили в Удмуртии за незаконный сбыт наркотиков
В Удмуртии восемь человек осудили за незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что с июня 2017 года по июль 2018 года руководитель организованной группы совместно с другими членами сбывал наркотики через интернет и «отмывал» деньги, полученные от преступной деятельности, - сообщает ведомство.
Суд назначил наказание в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений от трех лет шести месяцев до семи лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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