Нарколабораторию ликвидировали в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:18 2019-11-01T12:18:30+03:00

Местный житель был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков

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В Ижевске на территории гаражного кооператива сотрудники УНК МВД по Удмуртии задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- При обыске арендованного помещения было обнаружено оборудование, предназначенное для изготовления наркотиков. По месту жительства также были найдены запрещенные вещества. Позже было установлено, что мужчина является оптовым закладчиком, наркотики сбывает через интернет, - сообщает ведомство.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли на территории Ижевска несколько оборудованных тайников. По фактам на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере возбуждены уголовные дела. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, на данный момент он находится под арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU