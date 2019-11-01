2019-11-01T15:28:48+03:00
Общество

Участковый из Ижевска участвует в финале конкурса «Народный участковый» - 2019

Голосование за звание «Народный участковый» пройдет с 1 по 10 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по ИжевскуФото: пресс-служба УМВД России по Ижевску
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Участковый из Ижевска Виталий Миролюбов участвует в финале Всероссийского конкурса «Народный участковый» - 2019. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- До 10 ноября каждый пользователь с помощью своих аккаунтов в соцсетях сможет проголосовать за лучшего участкового Удмуртии, пройдя по ссылке: Принять участие в голосовании. Результаты голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник, - сообщает пресс-служба.

Победителя наградят 15 ноября, главный приз – внедорожник УАЗ «Патриот».

Голоса не принимаются: с IP-адресов, закрепленных за открытыми proxy-серверами, с одной учетной записи более одного раза в течение всего периода голосования, с учетных записей Mail.ru и Yandex (и всех их серверов, таких как inbox.ru, list.ru и пр.). Все накрутки будут фиксироваться и автоматически отсеиваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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