Дзюдоисты разыграли первые медали на Первенстве Европы в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:12 2019-11-02T09:12:58+03:00

В копилке сборной России уже пять медалей

Изменить размер текста: A A

В столице Удмуртии завершился первый день Первенства Европы по дзюдо. Сборная России заработала сразу несколько золотых и серебряных медалей.

Первое место у Рамазана Абдулаева (до 60 кг), Мурада Чопанова (до 66 кг) и Дарьи Пичкалевой (до 48 кг). Второе место у Аюба Блиева (до 60 кг) и Данны Нагучевой (до 57 кг).

Также среди призеров дзюдоисты из Грузии, Азербайджана, Испании, Турции, Бельгии, Великобритании и Португалии.

Фото: архив КП

Сегодня предстоят поединки у мужчин в категориях до 73 и до 81 кг и женщин в категориях до 63 и до 70 кг. Соревнования проходят в крытом катке «Олимпиец», вход свободный (количество мест ограничено). Вход на утреннюю часть программы (отборочные бои) с 12:30, на вечернюю (полуфиналы и финалы) с 16:30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

- Сборная России по дзюдо прилетела в Ижевск на Первенство Европы.

- «Красочное шоу и 300 спортсменов»: в Ижевске состоялась Церемония открытия Первенства Европы по дзюдо

ИСТОЧНИК KP.RU