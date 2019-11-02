2019-11-02T09:12:58+03:00
Общество

Дзюдоисты разыграли первые медали на Первенстве Европы в Ижевске

В копилке сборной России уже пять медалей
Наталья Сорокина
Поделиться:
Фото: архив КПФото: архив КП
Изменить размер текста:

В столице Удмуртии завершился первый день Первенства Европы по дзюдо. Сборная России заработала сразу несколько золотых и серебряных медалей.

Первое место у Рамазана Абдулаева (до 60 кг), Мурада Чопанова (до 66 кг) и Дарьи Пичкалевой (до 48 кг). Второе место у Аюба Блиева (до 60 кг) и Данны Нагучевой (до 57 кг).

Также среди призеров дзюдоисты из Грузии, Азербайджана, Испании, Турции, Бельгии, Великобритании и Португалии.

Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сегодня предстоят поединки у мужчин в категориях до 73 и до 81 кг и женщин в категориях до 63 и до 70 кг. Соревнования проходят в крытом катке «Олимпиец», вход свободный (количество мест ограничено). Вход на утреннюю часть программы (отборочные бои) с 12:30, на вечернюю (полуфиналы и финалы) с 16:30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

- Сборная России по дзюдо прилетела в Ижевск на Первенство Европы.

- «Красочное шоу и 300 спортсменов»: в Ижевске состоялась Церемония открытия Первенства Европы по дзюдо

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ижевская фигуристка Алина Загитова уступила Косторной в короткой программе этапа Гран-При во Франции
Сотрудник банка в Удмуртии обманул 19 клиентов
Назначен новый замминистра Минсельхоза Удмуртии
В каких случаях астрологические прогнозы могут изменить жизнь ижевчан
За угон машины в Удмуртии осудили местного жителя
Здание театра Короленко в Ижевске не будут сносить
«Красочное шоу и 300 спортсменов»: в Ижевске состоялась церемония открытия Первенства Европы по дзюдо
Участковый из Ижевска участвует в финале конкурса «Народный участковый» - 2019
«Хотел купить квартиру»: у жителя Удмуртии похитили более миллиона рублей
Пьяный водитель из Удмуртии устроил ДТП
«В противогололедном материале нет песка»: службы благоустройства Ижевска перешли на зимний режим
Нарколабораторию ликвидировали в Ижевске
Жители Удмуртии выбирают лучшую клинику и народного врача
Какая погода ожидается в выходные в Удмуртии
За развращение несовершеннолетних осудили жителя Ижевска
Ограничение движения по улице Берша в Ижевске продлили еще на месяц
Восемь человек осудили в Удмуртии за незаконный сбыт наркотиков
«Ижсталь» обыграла «Нефтяник» на домашнем льду
Тазик пельменей за победу: в Удмуртии пройдет Pelmenrun
Мошенники похитили у ижевчанина более полумиллиона
За два месяца в Удмуртии убрали более 4000 тонн мусора
После прокурорской проверки на участке трассы в Удмуртии появится освещение