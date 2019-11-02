2019-11-02T13:05:11+03:00
Общество

В Ижевске снизили использование песчано-солевой смеси на дорогах

Ее применяют на дорогах, где нет твердого покрытия
Наталья Сорокина
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Фото: пресс-служба Администрации ИжевскаФото: пресс-служба Администрации Ижевска
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По сравнению с прошлым годом, объёмы использования песчано-соляной смеси снижены в четыре раза. Пока подрядчики работают с запасами противогололедного материала, оставшегося с прошлого года. Как сообщает пресс-служба Администрации Ижевска, объемов в наличии достаточно. По новому контракту поставка реагента ожидается в период с 10 по 20 ноября.

В ночь с 1 на 2 октября для борьбы с гололедом в Ижевске использовали 120 тонн противогололедного материала - технической соли галит марки Б (средство жёлтого цвета). На обработку той же площади за одну ночь потребовалось бы 600 тонн песка.

Сегодня на улицах города работают 42 единицы техники. Они подсыпают и подметают проезжую часть, подметают тротуары и собирают мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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