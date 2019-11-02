Ижевская фигуристка Алина Загитова уступила Косторной в короткой программе этапа Гран-При во Франции
Алина Загитова стала второй в короткой программе третьего этапа Гран-При по фигурному катанию нового сезона. Судьи присудили ей 74,24 балла, поставив минус один балл за превышение лимита времени выступления.
Поболеть за Алину в Гренобль приехали десятки поклонников. Специально для ее проката даже заготовили красные плакаты с надписью на английском языке «Алина».
Лидером в короткой программе стала еще одна ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная. Девушке удалось сделать ее главный козырь - хороший тройной аксель.
2 ноября в 22:17 по московскому времени Алина Загитова выступит на турнире с произвольной программой.
Фото: www.instagram.com/teamzagitova/
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Коньки на полку: кто наступает на пятки ижевской фигуристке Алине Загитовой?
- Эксперты рассказали, почему ижевской фигуристке Загитовой будет легче в новом сезоне, чем Медведевой.
- Тарасова ответила комментаторам, кому не понравился новый образ Загитовой. А вы уже видели Клеопатру?
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»