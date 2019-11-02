Ижевская фигуристка Алина Загитова уступила Косторной в короткой программе этапа Гран-При во Франции

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-02T11:56:43+03:00

Спортсменка получила от судей за свой прокат 74,24 балла

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Алина Загитова стала второй в короткой программе третьего этапа Гран-При по фигурному катанию нового сезона. Судьи присудили ей 74,24 балла, поставив минус один балл за превышение лимита времени выступления.

Поболеть за Алину в Гренобль приехали десятки поклонников. Специально для ее проката даже заготовили красные плакаты с надписью на английском языке «Алина».

Лидером в короткой программе стала еще одна ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная. Девушке удалось сделать ее главный козырь - хороший тройной аксель.

2 ноября в 22:17 по московскому времени Алина Загитова выступит на турнире с произвольной программой.

Фото: www.instagram.com/teamzagitova/

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ИСТОЧНИК KP.RU