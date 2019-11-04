2019-11-04T08:33:52+03:00
Спорт

Новый спортивный комплекс открылся в Ижевске

Открытие состоялось 3 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба города ИжевскаФото: пресс-служба города Ижевска
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В Ижевске, 3 ноября, состоялось открытие спортивного комплекса «Арена». Об этом сообщает пресс-служба города.

Фото: пресс-служба города Ижевска

Фото: пресс-служба города Ижевска

Комплекс расположился на улице Красногеройская, 54 за стадионом «Зенит». Стадион открыли спортивно-интеллектуальным турниром среди корпоративных команд Ижевска.

Фото: пресс-служба города Ижевска

Фото: пресс-служба города Ижевска

Спортивный коворк «Арена» – это первый частный форматный крытый стадион для игровых видов спорта. Здесь оборудованы два зала — игровой с трибуной, и тренировочный, а также хоккейный тренажер и восемь раздевалок. Есть трибуна для зрителей на 320 мест и дополнительная трибуна на втором этаже. Всего крытый стадион способен вместить около 500 болельщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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