2019-11-03T20:05:49+03:00
Спорт

Сборная России победила в первенстве Европы по дзюдо в Ижевске

Всего в нашей копилке десять медалей
Анастасия Захарова
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Сегодня прошли соревнования среди спортсменов в самых высоких весовых категорияхСегодня прошли соревнования среди спортсменов в самых высоких весовых категорияхФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Сборная России оказалась первой в общем медальном зачете первенства Европы по дзюдо, которое проходит в столице Удмуртии. В нашей копилке четыре золотых, три серебряных и три бронзовых медали.

Золото взяли Рамазан Абдулаев (в весе до 60 кг), Мурад Чопанов (до 66 кг), Дарья Пичкалева (до 48 кг) и Турпал Тепкаев (до 81 кг).

Второе место заняли Аюб Блиев (до 60 кг) и Аюб Хажалиев (до 73 кг).

Бронзу выиграли Анастасия Коляденкова (до 63 кг), Юрий Божа (до 90 кг) и Роман Донцов (до 90 кг).

Две бронзовые медали появились в копилке нашей сборной в третий день соревнований, когда сражались спортсмены самых высоких весовых категорий. Напомним, первенство Европы по дзюдо проходит в России третий раз в истории. Сейчас соревнования проходят в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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