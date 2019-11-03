Удмуртия заняла 11-е место в рейтинге по индексу любви

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-03T15:26:48+03:00

Чаще всего любят люди в возрасте Фото: Архив КП

Изменить размер текста: A A

Исследователи Brend Analytics рассчитали «индекс любви» для разных регионов России. Удмуртия заняла в рейтинге 11-е место с результатом 5,5. В тройке лидеров - Севастополь, Крым и Костромская область. На последних местах - Чеченская республика, Ингушетия и Якутия. Москва заняла 63-е место, а Санкт-Петербург - 75-е.

Индекс вычисляли следующим образом: считали упоминания любви и ненависти в настоящем времени от первого лица в социальных сетях. Специалисты проанализировали 580 постов и комментариев с 20 по 30 октября этого года.

-Максимальное значение индекс достигает в возрастной группе 55+. Авторы этого возраста говорят о любви в 4,3 раза чаще, чем о ненависти. Чуть ниже – 4,1 – индекс в группе 45-54 и среди пользователей младше 18 лет. В возрасте от 18 до 44 лет авторы более сдержаны, но и они «признаются» в 3,6 раза чаще, чем «ненавидят», - говорится в исследовании.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Алина Загитова стала второй после этапа Гран-при во Франции

Назначен новый замминистра Минсельхоза Удмуртии

За угон машины в Удмуртии осудили местного жителя

ИСТОЧНИК KP.RU