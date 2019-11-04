В Ленинском районе Ижевска может появиться два новых сквера

СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-04T11:34:39+03:00

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В Ижевске в Ленинском районе может появиться два новых сквера. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев после прогулки по району.

Фото: Олег Бекмеметьев

- Каждому микрорайону необходимо место притяжения. Особенно тем, которые вдали от центра находятся. Во время прогулки выявили минимум 2 перспективных пространства. Такие как пруд у школы №60 и агитплощадка, которая уже участвует в конкурсе инициативного бюджетирования. Сцена и скамейки требуют ремонта, а также нужно восстановить освещение, - написал Олег Николаевич.

По словам главы города из Ленинского района на конкурс инициативного бюджетирования представили 14 проектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU