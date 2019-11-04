Замминистра культуры Удмуртии задержали по обвинению в получении взятки в крупном размере
В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении замминистра культуры республики, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.
- По версии следствия, чиновник за способствование исполнению и пролонгации договора поставки, заключенному индивидуальным предпринимателем с одним из учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Удмуртии, потребовал от коммерсанта взятку в размере определенного процента от суммы договора («откат»), - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
1 ноября 2019 года при получении второй части взятки, общий размер которой составил 280 тысяч рублей, чиновника задержали. На данный момент ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. По ходатайству следователя чиновник находится под стражей.
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Задержание замминистра культуры Удмуртии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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