2019-11-04T14:26:28+03:00
Происшествия

Замминистра культуры Удмуртии задержали по обвинению в получении взятки в крупном размере

Чиновника задержали при получении второй части взятки
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Алена СеелезневаФото: Алена Сеелезнева
Изменить размер текста:

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении замминистра культуры республики, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.

- По версии следствия, чиновник за способствование исполнению и пролонгации договора поставки, заключенному индивидуальным предпринимателем с одним из учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Удмуртии, потребовал от коммерсанта взятку в размере определенного процента от суммы договора («откат»), - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

1 ноября 2019 года при получении второй части взятки, общий размер которой составил 280 тысяч рублей, чиновника задержали. На данный момент ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. По ходатайству следователя чиновник находится под стражей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Проверка слуха: плохо сдавшие ЕГЭ абитуриенты не смогут поступить даже на платное отделение?

- В Ленинском районе Ижевска может появиться два новых сквера, где они расположатся.

Задержание замминистра культуры Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» завершится позже 2020 года
«Это история о нашей жизни»: Алина Загитова и Даниил Глейхенгауз рассказали о показательном номере
Новые дорожные знаки установят на нескольких участках Ижевска
В Ленинском районе Ижевска может появиться два новых сквера
Караоке-баттл и ярмарка национальной кухни: куда сходить в Ижевске 4 ноября
Новый спортивный комплекс открылся в Ижевске
Сборная России победила в первенстве Европы по дзюдо в Ижевске
Удмуртия заняла 11-е место в рейтинге по индексу любви
В школе №5 в Ижевске закончился ремонт крыши
Усиление ветра ожидается в Ижевске
В продаже в Ижевске появился автограф Алины Загитовой
Мужчина провалился под лед в Удмуртии
Троллейбусы в Ижевске перенаправили из-за ДТП
Ночь искусств пройдет в Ижевске 3 ноября
Алина Загитова из Ижевска стала второй после этапа Гран-при во Франции
Первенство Европы по дзюдо в Ижевске: три медали у россиян
Смертельное ДТП произошло на трассе Ижевск – Сарапул
Тактильную плитку и указатели со шрифтом Брайля установят на вокзале Ижевска
Слесарь-сантехник в Удмуртии отсудил у работодателя 1 млн рублей
В Ижевске снизили использование песчано-солевой смеси на дорогах
Алина Загитова уступила Алене Косторной в короткой программе этапа Гран-При во Франции
Сотрудник банка в Удмуртии обманул 19 клиентов
Дзюдоисты разыграли первые медали на Первенстве Европы в Ижевске