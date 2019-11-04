Замминистра культуры Удмуртии задержали по обвинению в получении взятки в крупном размере

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-04T14:26:28+03:00

Чиновника задержали при получении второй части взятки

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В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении замминистра культуры республики, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.

- По версии следствия, чиновник за способствование исполнению и пролонгации договора поставки, заключенному индивидуальным предпринимателем с одним из учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Удмуртии, потребовал от коммерсанта взятку в размере определенного процента от суммы договора («откат»), - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

1 ноября 2019 года при получении второй части взятки, общий размер которой составил 280 тысяч рублей, чиновника задержали. На данный момент ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. По ходатайству следователя чиновник находится под стражей.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/741809" frameborder="0"></iframe> Задержание замминистра культуры Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU