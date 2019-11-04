Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» завершится позже 2020 года
Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» завершится позже 2020 года. Об этом глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил журналистам на встрече перед празднованием Дня народного единства в Глазове.
- У нас больше шести месяцев шли переговоры с подрядчиком по реконструкции, мы даже подписали предварительные документы. Потом, как это случается в Удмуртии, им это «показалось» невыгодным, неинтересным. Поэтому мы будем реконструировать ледовый дворец с другим подрядчиком. И точно к 2020 году сделать это не успеем, - пояснил Александр Владимирович.
Напомним, реконструкцию объекта должны были начать в августе 2019 года (подробнее).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Удмуртии нашли площадки для матчей ХК «Ижсталь», в случае реконструкции ледового дворца. Цена на билеты тоже изменится.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Замминистра культуры Удмуртии задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»