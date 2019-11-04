2019-11-04T16:00:00+03:00
Общество

Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» завершится позже 2020 года

Работы должны были начать в июле 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» завершится позже 2020 года. Об этом глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил журналистам на встрече перед празднованием Дня народного единства в Глазове.

- У нас больше шести месяцев шли переговоры с подрядчиком по реконструкции, мы даже подписали предварительные документы. Потом, как это случается в Удмуртии, им это «показалось» невыгодным, неинтересным. Поэтому мы будем реконструировать ледовый дворец с другим подрядчиком. И точно к 2020 году сделать это не успеем, - пояснил Александр Владимирович.

Напомним, реконструкцию объекта должны были начать в августе 2019 года (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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