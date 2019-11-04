На трассе Удмуртии водитель сбил двух пожилых людей
4 ноября, в понедельник, около 17:35 на 18 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» Завьяловского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
По информации начальника 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамина Вычужанина, водитель машины «Джилли М-Грант» - 37-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух переходящих дорогу – 64-летнего мужчину и 62-летнюю женщину.
На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются. Стоит отметить, что на одежде погибших не было светоотражающих элементов.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Ох уж эта погода, капризная! Вот только подумали, что зима наступила, но нет... опять осень. Подробный прогноз на неделю уже на сайте.
- Ижевчанка, вышедшая замуж за африканца: «За помощью в Нигерии обращаются либо к колдуну, либо к богу».
- Алина Загитова и ее хореограф Даниил Глейхенгауз рассказали о том, как появилась идея нового показательного номера.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»