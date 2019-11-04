2019-11-04T20:03:24+03:00
Происшествия

На трассе Удмуртии водитель сбил двух пожилых людей

Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Вениамин ВычужанинФото: Вениамин Вычужанин
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4 ноября, в понедельник, около 17:35 на 18 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» Завьяловского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По информации начальника 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамина Вычужанина, водитель машины «Джилли М-Грант» - 37-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух переходящих дорогу – 64-летнего мужчину и 62-летнюю женщину.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются. Стоит отметить, что на одежде погибших не было светоотражающих элементов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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