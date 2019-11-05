Трамваи № 2, 5, 7, 8, 9 маршрутов перестали ходить в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:32 2019-11-05T06:52:53+03:00

Это связано с посторонним транспортом на путях

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Из-за постороннего транспорта нет движения трамваев 2, 5, 7, 8, 9 маршрутов на участке от улицы Тимирязева до Буммаша. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ

Движение организовано:

• 2 маршрут: ул.Промышленная - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - ул.Тимирязева - Восточный посёлок - ул.Ленина - ул.Промышленная.

• 5 маршрут: ул.Огнеупорная - ул.К.Маркса - Центр - ул.Ленина - Восточный посёлок - ул.Тимирязева - ул.Кирова - ул.К.Маркса - Центр - ул.Магистральная - ул.Огнеупорная.

• 7 маршрут: гор.Металлургов - ул.Кирова - ул.Тимирязева.

• 8 маршрут: ул.Промышленная - ул.Ленина - Восточный посёлок - ул.Тимирязева.

• 9 маршрут: ул. Московская - ул.К.Маркса - Центр - ул.Кирова - ул.Тимирязева.

Движение восстановлено в 7:47.

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ИСТОЧНИК KP.RU