В продаже в Ижевске появился автограф Алины Загитовой

СЕГОДНЯ 12:19 2019-11-03T12:19:56+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте «Авито» накануне появилось объявление о продаже автографа олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Цена подписи - 10 000 рублей. Фигуристка поставила автограф на двух купюрах - номиналом в 200 рублей и в 100 рублей. При этом 100-рублевая купюра вышла в редком издании.

Фото: скриншот сайта Avito

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Алина Загитова стала второй после этапа Гран-при во Франции

Эксперты рассказали, почему Алине Загитовой будет легче в новом сезоне, чем Медведевой

«Учителям не нравилось, что ее нет»: как и где учится чемпионка Алина Загитова

ИСТОЧНИК KP.RU