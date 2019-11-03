В продаже в Ижевске появился автограф Алины Загитовой
На сайте «Авито» накануне появилось объявление о продаже автографа олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Цена подписи - 10 000 рублей. Фигуристка поставила автограф на двух купюрах - номиналом в 200 рублей и в 100 рублей. При этом 100-рублевая купюра вышла в редком издании.
Фото: скриншот сайта Avito
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ИСТОЧНИК KP.RU
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