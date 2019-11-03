2019-11-03T12:19:56+03:00
Спорт

В продаже в Ижевске появился автограф Алины Загитовой

Спортсменка поставила подписи на купюрах
Анастасия Захарова
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Фото: sports.ruФото: sports.ru
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На сайте «Авито» накануне появилось объявление о продаже автографа олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Цена подписи - 10 000 рублей. Фигуристка поставила автограф на двух купюрах - номиналом в 200 рублей и в 100 рублей. При этом 100-рублевая купюра вышла в редком издании.

Фото: скриншот сайта Avito

Фото: скриншот сайта Avito

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ИСТОЧНИК KP.RU

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