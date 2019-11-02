2019-11-02T16:30:00+03:00
Общество

Тактильную плитку и указатели со шрифтом Брайля установят на вокзале Ижевска

Вокзальный комплекс адаптируют для маломобильных пассажиров
Наталья Сорокина
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Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
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Планируется заменить покрытие и системы освещения на привокзальной площади. Пешеходная дорожка будет снабжена тактильной плиткой, которая необходима инвалидам по зрению для самостоятельной адаптации.

В обоих зданиях установят указатели с надписями шрифтом Брайля, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. В кассовых залах оборудуют специальные кассовые окна с заниженным подоконниками, а в залах ожидания организуют места для инвалидов, которые оборудуют специальной аппаратурой для слабослышащих людей.

Реализация проекта по адаптации вокзального комплекса Ижевска для маломобильных пассажиров рассчитана на 2019 – 2020 годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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