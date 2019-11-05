Усиление ветра ожидают в Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:04 2019-11-05T07:04:16+03:00

Непогода продлится с 5 по 7 ноября

Изменить размер текста: A A

С 5 по 7 ноября в Удмуртии ожидается ухудшение погодных условий. По данным пресс-службы администрации Ижевска, порывы южного ветра могут достигать скорости 15-18 м/с.

Населению рекомендуется:

- следить за новостными блоками и передаваемой информацией,

- водителям соблюдать безопасный скоростной режим, вести транспортное средство с особой осторожностью на участках дорог, где сильный боковой ветер может привести к потере устойчивости и управляемости транспортного средства (зоны обозначены предупреждающим знаком «Боковой ветер»),

- автовладельцам внимательно выбирать места остановки и стоянки транспортных средств, возможно падение деревьев, слабо закрепленных рекламных стендов и щитов, кровельного материала с крыш зданий,

- в помещениях закрыть оконные рамы и форточки,

- подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения энергоснабжения (фонарик, батарейки, спички, восковые свечи),

- обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, увидев оборванные провода, сообщить по телефону 112 о месте обрыва. Смертельно опасно подходить к оборвавшимся электропроводам,

- не жечь траву и не оставлять горящий огонь без присмотра. При обнаружении бесконтрольного горения сухой травы необходимо позвонить в пожарно-спасательную службу по телефону - 01, с мобильного - 101 или 102.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Фото: как в Ижевске отметили День народного единства и День государственности Удмуртии

В школе №5 в Ижевске закончился ремонт крыши

ИСТОЧНИК KP.RU