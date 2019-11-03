В школе №5 в Ижевске закончился ремонт крыши

СЕГОДНЯ 14:30 2019-11-03T14:30:35+03:00

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В школе №5 закончился большой ремонт. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

Он отметил, что в школе сделали кровлю и натяжной потолок в коридоре на четвертом этаже. Также здесь отремонтировали несколько кабинетов после протечек. Раньше они были законсервированы из-за ужасного состояния.

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ИСТОЧНИК KP.RU