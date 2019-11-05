2019-11-05T07:47:25+03:00
Общество

Школьник из Ижевска стал абсолютным чемпионом на Первенстве Мира по стоклеточным шашкам

Соревнования прошли в Турции
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: «Управление образования Адм. г. Ижевска» « ВКонтакте»Фото: «Управление образования Адм. г. Ижевска» « ВКонтакте»
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Ученик 3»А» класса 100-ой школы Степан Щеткин стал абсолютным чемпионом на Первенстве Мира по стоклеточным шашкам. Об этом сообщается в группе «Управление образования Адм. г. Ижевска» « ВКонтакте».

– Степан Щеткин стал абсолютным чемпионом и получил два золота в классической и молниеносной программе в возрасте до 10 лет. Поздравляем с победой и желаем еще больших успехов! – говорится в сообщении.

Отметим, что соревнования прошли с 28 октября по 3 ноября в Турции в городе Измире.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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