Жительница Удмуртии обвиняется в убийстве мужа-тирана

СЕГОДНЯ 09:40 2019-11-05T09:40:29+03:00

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 58-летней женщины, которая обвиняется в убийстве мужа.

- По данным следствия, женщина жила с 57-летним мужем, который выпивал. Пьяный мужчина вел себя агрессивно, устраивал скандалы и бил жену. 1 ноября он в очередной раз напился и ночью устроил скандал. Мужчина обвинил жену в измене, оскорбил ее и устроил погром, после чего уснул в кресле. Женщина взяла веревку и задушила мужа, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, проведена проверка показаний обвиняемой, назначены экспертизы. Женщина находится под домашним арестом, расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU