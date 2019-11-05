2019-11-05T11:21:09+03:00
Общество

Что появится вместо хоккейной коробки на улице Баранова в Ижевске

Отвечаем на вопросы жителей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Анастасия КармановаФото: Анастасия Карманова
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В Ижевске на улице Баранова убрали хоккейную коробку. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

- Демонтируют оставшуюся металлоконструкцию и забор хоккейной коробки между домами 81 и 83 по улице Баранова, - написали в группе «Благоустройство Ижевска».

По словам представителя администрации города, коробку убрали для того, чтобы установить площадку для сдачи норм ГТО.

Напомним, новый школьный стадион открыли в Ижевске. Что там появилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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