Что появится вместо хоккейной коробки на улице Баранова в Ижевске
В Ижевске на улице Баранова убрали хоккейную коробку. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.
- Демонтируют оставшуюся металлоконструкцию и забор хоккейной коробки между домами 81 и 83 по улице Баранова, - написали в группе «Благоустройство Ижевска».
По словам представителя администрации города, коробку убрали для того, чтобы установить площадку для сдачи норм ГТО.
Напомним, новый школьный стадион открыли в Ижевске. Что там появилось.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Хорошие новости! Около школы №74 открылся долгожданный стадион.
- Глава Удмуртии рассказал о дальнейшей судьбе стадиона «Локомотив».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Сколько случаев кори зарегистрировали за прошедший период 2019 года.
- Браво! Школьник из Ижевска стал абсолютным чемпионом на Первенстве мира по стоклеточным шашкам.
- В разделе медицинского проекта «Лучшая клиника - 2019» вы можете сказать «Спасибо!» тому доктору, который заслуживает вашего доверия. Проходите по ссылке и оставляйте благодарность тем, кто каждый день борется за здоровье и жизни людей.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»