Что появится вместо хоккейной коробки на улице Баранова в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:24 2019-11-05T11:21:09+03:00

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В Ижевске на улице Баранова убрали хоккейную коробку. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

- Демонтируют оставшуюся металлоконструкцию и забор хоккейной коробки между домами 81 и 83 по улице Баранова, - написали в группе «Благоустройство Ижевска».

По словам представителя администрации города, коробку убрали для того, чтобы установить площадку для сдачи норм ГТО.

Напомним, новый школьный стадион открыли в Ижевске. Что там появилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU