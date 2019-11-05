Один человек погиб в результате ДТП на трассе Удмуртии
В Удмуртии 2 ноября на 68 километре автодороги «Ижевск-Ува» Увинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 51-летний водитель машины «ВАЗ-Ока» не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в машину «Лада-Гранта» под управлением 32-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель «ВАЗ-Ока» скончался. Также в ведомстве отмечают, что на машине задние шины были летними, не обеспечивающими должного сцепления с дорогой в осенне-зимний период.
С 1 по 4 ноября 2019 года на дорогах республики произошло 18 ДТП, в результате которых четыре человека погибли, 23 получили травмы, из них двое детей.
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Смертельное ДТП на трассе Ижевск-Ува 2 ноября 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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