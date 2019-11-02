Смертельное ДТП произошло на трассе Ижевск – Сарапул

СЕГОДНЯ 20:27 2019-11-02T20:59:48+03:00

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Смертельное ДТП произошло сегодня, 2 ноября, в 17:45 напротив поворота на деревню Лагуново трассы Ижевск – Сарапул.

Автомобиль "Тойота", за рулем которого находился 26-летний водитель, выехал на "встречку", где столкнулся с машиной "Мазда" под управлением 41-летнего мужчины. Об этом "Комсомольской правде-Ижевск" сообщил Вениамин Вычужанин, начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии.

В результате ДТП водитель "Тойоты" погиб на месте, пассажирку "Мазды", 35-летнюю женщину отвезли в больницу.

ГИБДД напоминает о необходимости соблюдать скоростной режим.

Фото: Алексей Занчаров, инспектор 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: Алексей Занчаров, инспектор 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии

ДТП по Сарапульскому тракту.https://www.youtube.com/channel/UCoYYL8yOs6B5itlCrV6E66w Ижевск Где Гай Стоят - на youtube https://vk.com/izhevskgdegaistoyat Ижевск Где Гай Стоят - Вконтакте https://ok.ru/izhevskgdegaistoyat Ижевск Где Гай - Стоят в одноклассниках

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ИСТОЧНИК KP.RU