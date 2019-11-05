У уроженца одной из стран ближнего зарубежья в Удмуртии изъяли наркотики

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-05T12:26:50+03:00

Мужчина был ранее судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

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В Удмуртии сотрудники УНК МВД по республике совместно с сотрудниками Росгвардии задержали уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- При личном досмотре у 52-летнего мужчины были обнаружены наркотики общей массой 53 грамма. Позже было установлено, что в 2011 году он был осужден за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Сотрудники полиции установили, что обнаруженное мужчина забрал из тайника, который оборудовал в Ижевске в 2010 году, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU