«Надо сбросить три килограмма»: Загитова рассказала о возможности исполнения четверных прыжков

СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-05T15:48:11+03:00

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о возможности исполнения четверных прыжков.

- Для начала мне нужно много всего для этого сделать, подготовиться и физически, и морально. Как минимум три килограмма сбросить, это обязательно, если даже не больше, нужно максимально снизить риски травмы, - цитирует спортсменку ТАСС.

На вопрос, будут ли четверные прыжки в программах следующего сезона, Алина сказала, что не будет утверждать. Лучше сначала сделать, а потом сказать.

Напомним, фигуристка заняла второе место на этапе Гран-при во Франции, первое место взяла спортсменка из группы Этери Тутберидзе Алена Косторная.

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ИСТОЧНИК KP.RU