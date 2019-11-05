2019-11-05T15:48:11+03:00
Спорт

«Надо сбросить три килограмма»: Загитова рассказала о возможности исполнения четверных прыжков

Фигуристка заняла второе место на этапе Гран-при во Франции
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: инстаграм Алины ЗагитовойФото: инстаграм Алины Загитовой
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о возможности исполнения четверных прыжков.

- Для начала мне нужно много всего для этого сделать, подготовиться и физически, и морально. Как минимум три килограмма сбросить, это обязательно, если даже не больше, нужно максимально снизить риски травмы, - цитирует спортсменку ТАСС.

На вопрос, будут ли четверные прыжки в программах следующего сезона, Алина сказала, что не будет утверждать. Лучше сначала сделать, а потом сказать.

Напомним, фигуристка заняла второе место на этапе Гран-при во Франции, первое место взяла спортсменка из группы Этери Тутберидзе Алена Косторная.

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Алина Загитова Произвольная программа Гран При Франции 2019.Alina Zagitova Гран При Франции 2019 ПП Internationaux de France 2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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