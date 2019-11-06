2019-11-06T06:44:39+03:00
Происшествия

Женщину из Удмуртии осудили на 3 года колонии за убийство мужа-тирана

Она ударила его ножом после очередного скандала
Дмитрий Бикин
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Селтинском районе Удмуртии осудили женщину, убившую мужа-тирана. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики. Выяснилось, что женщина после очередного скандала дважды ударила супруга ножом, после чего тот скончался. Против нее возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

- Мотивом указанных действий подсудимой стали месть и личная неприязнь к потерпевшему, который нанёс ей побои, оскорблял и душил её, угрожая убийством, а также подобное поведение потерпевшего в течение многих лет, что подтверждается пояснениями несовершеннолетнего сына, а также всех допрошенных по делу свидетелей о том, что супруг потерпевшей на протяжении многих лет не работал, злоупотреблял спиртными напитками, наносил ей и сыну побои и оскорбления, издевался, угрожал убийством, - говорится в сообщении.

Женщину осудили на 3 года колонии, реальное отбывание наказания ей отсрочили, поскольку ребенок еще не достиг 14-летнего возраста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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