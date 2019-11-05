Ижевчанка, которая не платила алименты дочери, получила реальный срок в колонии
В Ижевске осудили женщину, которая не платила алименты своей дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Установлено , что женщина по решению суда обязана была платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Но она не платила, в связи с чем образовалась задолженность более 585 тысяч рублей, - сообщает ведомство.
На суде женщина признала вину в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на год и месяц с отбыванием наказания в колонии-поселения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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