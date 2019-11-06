Контракты с недобросовестными подрядчиками в Удмуртии будут расторгать за срыв графиков

СЕГОДНЯ 07:17 2019-11-06T07:17:05+03:00

Остаться без работы они могут за две недели

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Контракты со строительными компаниями, которые не соблюдают регламент работ, могут начать расторгать. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

- В следующем году будет по-другому. Выход за график на неделю — это жесткие штрафные санкции, вторая неделя — расторжение контракта. Мы уже все прописываем, учитываем, - пояснил он.

Напомним, ранее, из-за невыполненных в срок работ, в детском саду №194 на Воткинском шоссе вода повредила внутренние конструкции и электропроводку. Ремонтники просто сняли крышу во время дождей.

- Мы открыли для себя достаточно крепкие профессиональные команды, а получилось, что некоторые бригады из местных на один объект приехали – это вообще был цирк. Слава Богу, камер не было! Стыдоба — из пяти каменщиков четверо никакие просто, что называется «в хлам». Один ходит там с ведерком, расшивает лицевую часть кирпича <…>. Мы были готовы к сбою графиков, но не к такому», - добавил Александр Бречалов.

Расторгать контракты с такими подрядчиками республика может начать уже в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU