2019-11-06T17:01:50+03:00
Общество

Центральную площадь в Ижевске не будут посыпать антигололедными реагентами

Вместо него будет применяться другое вещество
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Центральную площадь в Ижевске зимой будут посыпать мраморной крошкой. Об этом сообщает пресс-служба города.

- От применения реагентов принято решение отказаться. Весной мраморная крошка будет собираться из ливневок и следующей зимой может быть использована вновь. Ступени будут посыпать солью, расплавленный снег будет расчищаться до бетона, - сообщает пресс-служба.

Кстати, мраморная и гранитная крошка активно применяется для обработки зимних дорог в странах Северной Европы. От использования песчано-соляной смеси планируют отказаться и при обработке тротуарных и пешеходных зон в зимний период.

По поручению Главы города Олега Бекмеметьева, в этом году пересмотрены подходы к содержанию улично-дорожной сети и зимней уборке города: уменьшается использование песчано-соляной смеси, которая остается в виде смета на дорогах и газонах и заиливает ливневку. Для борьбы с гололёдом в большей степени будут применяться реагенты, что позволит также снизить затраты на вывоз снега и уборку смета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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