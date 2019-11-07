Биатлонисты из Удмуртии в составе сборной России примут участие в отборочных стартах
Биатлонисты из Удмуртии Александр Поварницын, Ульяна Кайшева и Ильназ Мухамедзянов примут участие в отборочных стартах, по итогам которых определят состав сборной России на международные соревнования. Об этом сообщает портал sportur.ru.
- С 14 по 16 ноября для всех членов сборной России пройдут контрольные тренировки – отборочные старты к грядущим международным соревнованиям. По результатам тренерский штаб назовет составы команд для участия в декабрьских этапах Кубка мира и Кубка IBU, а также юниорских этапах Кубка IBU, - говорится в сообщении.
Также в Тюмени в составе сборной к новому сезону готовятся Анастасия Кайшева, Евгений Емерхонов и Александр Мяконький.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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