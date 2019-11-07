2019-11-07T10:26:16+03:00
Спорт

Биатлонисты из Удмуртии в составе сборной России примут участие в отборочных стартах

По итогам соревнований, тренерский штаб назовет составы команд к международным стартам
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: ШКОЛА БИАТЛОНА УДМУРТИИ (ССШОР по биатлону)Фото: ШКОЛА БИАТЛОНА УДМУРТИИ (ССШОР по биатлону)
Изменить размер текста:

Биатлонисты из Удмуртии Александр Поварницын, Ульяна Кайшева и Ильназ Мухамедзянов примут участие в отборочных стартах, по итогам которых определят состав сборной России на международные соревнования. Об этом сообщает портал sportur.ru.

- С 14 по 16 ноября для всех членов сборной России пройдут контрольные тренировки – отборочные старты к грядущим международным соревнованиям. По результатам тренерский штаб назовет составы команд для участия в декабрьских этапах Кубка мира и Кубка IBU, а также юниорских этапах Кубка IBU, - говорится в сообщении.

Также в Тюмени в составе сборной к новому сезону готовятся Анастасия Кайшева, Евгений Емерхонов и Александр Мяконький.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Много предлогов мошенники придумывают, пытаясь похитить деньги со счетов жителей Удмуртии. Вот еще один.

- Отличные новости! Спортсмен из Ижевска завоевал серебро на Чемпионате Европы по паратхэквондо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионер в Ижевске сбил женщину с 6-летней девочкой
18-летний ижевчанин, который читал личные переписки и продавал аккаунты, заплатит штраф
Ижевчане присмотрятся к квартирам в новостройках
Очередную «наливайку» закрыли в Ижевске
Мошенники похитили у ижевчанина почти 800 тысяч рублей
К 100-летию государственности Удмуртии создали фирменный шрифт
Спортсмен из Ижевска завоевал серебро на чемпионате Европы по паратхэквондо
Срок сдачи нового корпуса ижевской школы №20 перенесли
«Преступление века»: школьники из Ижевска украли велосипеды
8 передвижных медкомплексов появится в Удмуртии
Что делать ижевчанам, которые не успели перейти на цифровое телевидение
Центральную площадь в Ижевске не будут посыпать антигололедными реагентами
Студент из Ижевска обвиняется в жестоком избиении отчима
ТОП-10 «убитых» тротуаров выбрали в Ижевске
Из-за схода вагонов с рельсов Удмуртской транспортной прокуратурой организована проверка