2019-11-07T14:50:31+03:00
Происшествия

Двух жителей Удмуртии подозревают в изнасиловании 19-летней девушки

Компания отмечала день рождения знакомого
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Воткинска и 22-летнего ижевчанина, которых обвиняют в изнасиловании 19-летней девушки.

- По данным следствия, компания из 15 человек отмечали день рождения знакомого на берегу реки Кама в Воткинском районе. Ночью двое пьяных подозреваемых изнасиловали потерпевшую, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленников установлена, они задержаны. На данный момент следователь готовит материалы для предъявления им обвинения и избрания меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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