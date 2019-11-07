Двух жителей Удмуртии подозревают в изнасиловании 19-летней девушки
В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Воткинска и 22-летнего ижевчанина, которых обвиняют в изнасиловании 19-летней девушки.
- По данным следствия, компания из 15 человек отмечали день рождения знакомого на берегу реки Кама в Воткинском районе. Ночью двое пьяных подозреваемых изнасиловали потерпевшую, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленников установлена, они задержаны. На данный момент следователь готовит материалы для предъявления им обвинения и избрания меры пресечения.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- «Калашников» предоставит беспилотники для поиска людей. Узнали, как они будут работать.
- Водитель сбил 6-летнюю девочку и женщину, которые переходили дорогу.
- Биатлонисты из Удмуртии в составе сборной России примут участие в отборочных стартах.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»