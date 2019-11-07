2019-11-07T13:56:23+03:00
Общество

«Калашников» предоставит беспилотники для поиска людей

Представителей поисково-спасательного отряда в Ижевске научат пользоваться беспилотником
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Калашников МедиаФото: Калашников Медиа
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ZALA AERO*, входящая в группу компаний «Калашников», предоставит беспилотники ZALA 421-08LA для поиска людей поисково-спасательному отряду Москвы «Лиза Алерт». Об этом сообщает Калашников Медиа.

- Беспилотники можно будет задействовать в поисково-спасательных работах в труднодоступных для обычного транспорта местах, что сэкономит время поиска. Также в Ижевске представителей отряда будут обучать пользоваться новшеством, чтобы пользоваться им без привлечения специалистов, - говорится в сообщении.

Беспилотник способен находиться в воздухе 1,5 часа, протяженность его полета - 100 км, а дальность связи с наземной станцией - 20 км.

* ЗАЛА АЭРО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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