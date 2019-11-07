На каких улицах в Ижевске не хватает освещения
7 ноября, в четверг, на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по Ижевску Владимир Черных.
В студии гость рассказал о том, на каких улицах не хватает освещения, и когда его будут восстанавливать. А также, сколько камер установят на дорогах Удмуртии в 2020 году.
Какие пешеходные переходы установлены с нарушением норматива и что с ними будет?
Владимир Черных ответил на вопросы слушателей и пояснил, какие пешеходные переходы установлены с нарушением норматива, где они находятся, и какие переходы будут ликвидировать.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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