На каких улицах в Ижевске не хватает освещения

СЕГОДНЯ 17:31 2019-11-07T17:31:15+03:00

Когда планируется установить фонари на всех улицах

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7 ноября, в четверг, на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по Ижевску Владимир Черных.

В студии гость рассказал о том, на каких улицах не хватает освещения, и когда его будут восстанавливать. А также, сколько камер установят на дорогах Удмуртии в 2020 году.

Какие пешеходные переходы установлены с нарушением норматива и что с ними будет? 00:00 00:00

Владимир Черных ответил на вопросы слушателей и пояснил, какие пешеходные переходы установлены с нарушением норматива, где они находятся, и какие переходы будут ликвидировать.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU