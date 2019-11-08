39 лифтов заменят в Ижевске с помощью бюджета
В Ижевске заменят 39 лифтов по программе софинансирования: 14% стоимости оплатит республика, 6% - город, а все остальное - жители дома. Об этом сообщает Минстрой Удмуртии со ссылкой на министра строительства Дмитрия Сурнина.
Документы на получение субсидий подает подрядчик. Всего за помощью государства обратились 5 организаций, которые заключили договоры на замену 39-ти лифтов.
Первый лифт уже установили в доме на ул. Холмогорова, 70. В доме 14 этажей и два лифта, оба отслужили уже 30 лет, тогда как срок службы лифта составляет 25 лет.
-Проанализировав свои финансовые возможности, а именно сумму накоплений на спецсчёте дома, собственники решили заменить один лифт в текущем году, а второй – в 2021 году. Чтобы средств, собранных на спецсчёте, хватило на установку второго лифта, с учётом господдержки, приняли решение увеличить взнос на капремонт на 1,5 рубля, - говорится в сообщении.
Ранее «Комсомолка» писала на примере дома на улице Клубной, как можно поучаствовать в программе. Кстати, ранее власти сообщали о планах заменить гораздо больше лифтов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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