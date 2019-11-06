2019-11-06T12:10:58+03:00
Общество

Замена лифтов в Ижевске: Жильцы дома на Клубной меняют лифт по программе софинансирования

И что делать, если в этом году вы не успеваете подать заявку
Анастасия Захарова
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Срок службы лифта – 25 летСрок службы лифта – 25 летФото: Архив КП
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В Ижевске в этом году запустили программу по замене лифтов. Сделали это потому, что в Ижевске порядка 2500 лифтов старше 25 лет – то есть, в аварийном состоянии. В 2020 году их просто запретят использовать. Но замена лифта – удовольствие недешевое. Как и кому помогает программа, выясняла «Комсомолка».

Увеличили взносы на капремонт

В доме на Клубной, 39 лифты старые. Их собирались менять через фонд капремонта, в 2024 году. Столько лет агрегат бы не прослужил, и даже «управляйка» выдала предписание о том, что лифт изношен. И тут жители узнали о программе.

-Мы сразу же отправились в фонд капремонта и узнали, какая сумма у нас уже накоплена на спецсчете и сколько у нас должников. Оказалось, что из 72-х квартир в должниках только одна, и то хозяйка вскоре расплатилась. Потом мы с юристами подготовили листы голосования и провели общее собрание. 79% жителей проголосовали за замену лифтов. Это очень высокий процент, - говорит Вера Аникина, старшая по дому.

В доме два подъезда и два лифта. На замену одного из них нужно почти 2 млн рублей. 1,3 млн жители накопили в фонде капремонта. 14% стоимости лифта компенсирует бюджет республики и 6% - город. Суммарная компенсация составит не более 1 895,02 тыс. рублей. Остальное выплачивают сами собственники: если раньше тариф на содержание и капремонт составлял 7,7 рублей, то теперь 11,7 рублей с квадратного метра.

- В среднем плата выросла на 200 рублей с квартиры. Юристы помогли нам рассчитать, что с таким тарифом мы расплатимся за лифты к 2024 году. Потом, если ничего не изменится, мы будем снова платить 7,7 рублей, - говорит Вера.

Лифты должны поставить уже в этом году. Сейчас разыгрывают тендер, чтобы выбрать подрядчика на замену лифтов.

Как поучаствовать в программе?

около 2500 лифтов отслужили свой предельный срок Фото: Диля Ахмадишина

около 2500 лифтов отслужили свой предельный срокФото: Диля Ахмадишина

1. Дом принадлежит двум и более собственникам, которые провели собрание и решили участвовать в программе.

2. Есть перечень работ, их стоимость и источник дополнительного финансирования, если средств не хватает, принятые на общем собрании;

3. Собственники выбрали уполномоченного на общем собрании и приняли решение на общем собрании о долевом финансировании

Дальше надо подать заявку на участие в программе. Принимают их в управлении ЖКХ администрации города по адресу ул. Удмуртская, 245, каб. 113 до 8 ноября. Эксперты считают, что, скорее всего, в следующем году программа продолжится.

- Если собственники хотят поучаствовать в программе в следующем году, то в первую очередь нужно будет решить вопрос с финансированием. Набрать необходимые средства можно тремя способами: увеличить взносы, взять кредит или взять займ, - комментирует Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртии».

Кстати, раньше говорили, что субсидию выделять будут на конкурсной основе. И только в том случае, если менять будут все лифты в доме. По словам эксперта, информация устаревшая: заменить по программе можно и один подъемник, да и конкурса на субсидию никакого не предусмотрено. Но если вы подали заявку слишком поздно и на вас не хватило субсидии, то остается только надеяться на продолжение программы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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