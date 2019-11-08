2019-11-08T13:20:34+03:00
Происшествия

Троих ижевчан будут судить за совершение 40 мошенничеств на сумму более 3,3 млн рублей

Они заключали на доверчивых горожан кредитные договоры
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
Изменить размер текста:

В Ижевске будут судить троих местных жителей за совершение 40 мошенничеств на сумму более 3,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- 23, 22 и 21-летние жители Ижевска находили доверчивых граждан, вводили их в заблуждение, под предлогом оформления бонусов и заполнения анкет участников бонусной программы, заключали от их имен кредитные договоры на суммы от 52 до 110 тысяч рублей. Брали в кредит мобильные телефоны и сдавали их в ломбард, деньги тратили на собственные нужды, - сообщает ведомство.

Всего они обманули 39 жителей Удмуртии, с октября 2017 года по июль 2018 года было совершено 40 преступлений на общую сумму более 3 350 000 рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором Первомайского района Ижевска для последующего направления в суд. Теперь молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Морковный чай и шоколадные перепечи»: итальянцы пробуют сувениры из Удмуртии.

- Сначала напоил, а потом изнасиловал: жителя Удмуртии будут судить за изнасилование 12-летней девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Елизавета Туктамышева упала во время исполнения короткой программы на этапе Гран-при в Китае
«Морковный чай и шоколадные перепечи»: итальянцы пробуют сувениры из Удмуртии
Жителя Удмуртии обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки
Граждане могут быть спокойны: слово «да» не открывает доступ к финансовым услугам по биометрии
Два ребенка сироты и 41 сотрудник: Детский дом в Сарапуле будут перепрофилировать
17-летнего подростка разыскивают в Ижевске
Подозреваемого в поджоге ларька задержали в Ижевске
В сети появился документальный фильм о Децле, который умер в Ижевске
Судимый шесть раз за кражу житель Удмуртии снова оказался за решеткой
Уголовное дело возбудили в Удмуртии за невыплату кредита
Теплосети Ижевска второй раз передадут в концессию
Ижевчанина подозревают в разбойном нападении на знакомого
39 лифтов заменят в Ижевске с помощью бюджета
На каких улицах в Ижевске не хватает освещения
Восемь новых стационарных комплексов автофиксации нарушений установили в Удмуртии
С начала 2019 года в Ижевске в ДТП пострадали 112 детей и подростков
Удмуртия вошла в топ-10 регионов России для санаторно-курортного отдыха поздней осенью