Троих ижевчан будут судить за совершение 40 мошенничеств на сумму более 3,3 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-08T13:20:34+03:00

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В Ижевске будут судить троих местных жителей за совершение 40 мошенничеств на сумму более 3,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- 23, 22 и 21-летние жители Ижевска находили доверчивых граждан, вводили их в заблуждение, под предлогом оформления бонусов и заполнения анкет участников бонусной программы, заключали от их имен кредитные договоры на суммы от 52 до 110 тысяч рублей. Брали в кредит мобильные телефоны и сдавали их в ломбард, деньги тратили на собственные нужды, - сообщает ведомство.

Всего они обманули 39 жителей Удмуртии, с октября 2017 года по июль 2018 года было совершено 40 преступлений на общую сумму более 3 350 000 рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором Первомайского района Ижевска для последующего направления в суд. Теперь молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU