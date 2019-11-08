«Морковный чай и шоколадные перепечи»: итальянцы пробуют сувениры из Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-08T13:11:57+03:00

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В сети появился новый выпуск Kuzno (0+) с итальянцами, которые пробуют разную еду из России. На этот раз им предложили попробовать самые необычные продукты из разных регионов страны, среди них оказалась и Удмуртия.

- Погоди-ка! Это же символ Удмуртии, у меня оттуда дома магнитик есть, - с восхищением сказал один из итальянцев.

Фото: скриншот видео

Героям видео предложили попробовать морковный чай и шоколадные перепечи. Какова была реакция итальянцев, смотрите в видео (удмуртские сувениры с 10-й минуты).

*Куцно Продакшн

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Необычная посылка из России: реакция итальянцев на сувениры из Удмуртии.Чай морковный, чипсы из ягеля и варенье огуречное нет, это не мы фантазируем, это наша Родина подготовила нам неожиданные сюрпризы. Итальянцам Kuzno пришла необычная посылка, в которой собраны самые диковинные продукты с просторов нашей страны. Кухни народов России способны изумить даже самых искушенных дегустаторов! Мы часто задаемся вопросом, как удивить иностранца? Да что уж, в этот раз удивились и авторы! Пока итальянцы пробуют, мы советуем устроиться поудобней и подготовить чашечку ароматного чая! Приятного просмотра! P.S. данный выпуск мы посвящаем жителям России! Друзья, вам есть чем гордиться! Авторы канала и монтаж: Лариса Степанцова Дарья Переверзева Оператор: Виталий Казанин Valentina Cherchi Leopoldo Caggiano Stefano Mancini Andrea Villaragia Alessandra Carola Brambilla Daniela delle Cave

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ИСТОЧНИК KP.RU