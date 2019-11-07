2019-11-07T13:54:40+03:00
Спорт

Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае

Соревнования пройдут с 8 по 10 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/liza_tuktikФото: instagram.com/liza_tuktik
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Фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае с 8 по 10 ноября. Также на этапе выступят российские спортсменки Анна Щербакова и Софья Самодурова.

Расписание: 8 ноября, пятница 12:05 - короткая программа, 9 ноября, суббота 11:25 - произвольная программа, 10 ноября, воскресенье 09:25 - показательные выступления.

Елизавета Туктамышева появится на льду под 11-м номером.

Напомним, на этапе Гран-при в США Елизавета Туктамышева завоевала третье место в рамках первого этапа Гран-При. Спортсменка исполнила каскад тройной аксель – двойной тулуп, а также сольный тройной аксель.

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Елизавета Туктамышева КП МС 1 этап Кубка Санкт-Петербурга 2019.80.60 (44.48 + 36.12)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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