Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае
Фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае с 8 по 10 ноября. Также на этапе выступят российские спортсменки Анна Щербакова и Софья Самодурова.
Расписание: 8 ноября, пятница 12:05 - короткая программа, 9 ноября, суббота 11:25 - произвольная программа, 10 ноября, воскресенье 09:25 - показательные выступления.
Елизавета Туктамышева появится на льду под 11-м номером.
Напомним, на этапе Гран-при в США Елизавета Туктамышева завоевала третье место в рамках первого этапа Гран-При. Спортсменка исполнила каскад тройной аксель – двойной тулуп, а также сольный тройной аксель.
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Елизавета Туктамышева КП МС 1 этап Кубка Санкт-Петербурга 2019.80.60 (44.48 + 36.12)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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