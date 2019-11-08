Мужчина из Удмуртии подозревается в убийстве жены

СЕГОДНЯ 15:36 2019-11-08T17:14:25+03:00

Он задушил ее электрическим кабелем

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого 56-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве жены.

- По данным следствия, 8 ноября вечером мужчина был дома с 45-летней женой. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина накинул на шею женщины электрический кабель и задушил ее, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначены экспертизы. Мужчина задержан, следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Елизавета Туктамышева упала во время короткой программы на этапе Гран-при в Китае. Какое промежуточное место она заняла.

- «Морковный чай и шоколадные перепечи»: итальянцы пробуют сувениры из Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU