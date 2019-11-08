2019-11-08T17:14:25+03:00
Происшествия

Мужчина из Удмуртии подозревается в убийстве жены

Он задушил ее электрическим кабелем
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого 56-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве жены.

- По данным следствия, 8 ноября вечером мужчина был дома с 45-летней женой. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина накинул на шею женщины электрический кабель и задушил ее, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначены экспертизы. Мужчина задержан, следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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