2019-11-08T16:20:44+03:00
Общество

На трассах Удмуртии установят наружное освещение

Подрядчик, который выполнит работы, обязан будет в течение нескольких лет содержать объект
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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На трасах Удмуртии установят наружное освещение на принципах жизненного цикла. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

- Смысл контрактов жизненного цикла – или коротко КЖЦ - состоит в том, что подрядчик, выполнивший работы, обязан в течение нескольких лет содержать объект. Освещение появится в следующем году на четырех участках региональных трасс: на Якшур-Бодьинском тракте у пересечения с Окружной Ижевска, на трассе Ижевск-Ува и двух участках дороги Завьялово-Каменное, - говорится в сообщении.

Работы будут сделаны в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом году в Удмуртии в рамках нацпроекта БКАД на принципах КЖЦ установлен один светофорный объект и два комплекса автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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