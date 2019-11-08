На трассах Удмуртии установят наружное освещение

СЕГОДНЯ 16:20 2019-11-08T16:20:44+03:00

Подрядчик, который выполнит работы, обязан будет в течение нескольких лет содержать объект

Изменить размер текста: A A

На трасах Удмуртии установят наружное освещение на принципах жизненного цикла. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

- Смысл контрактов жизненного цикла – или коротко КЖЦ - состоит в том, что подрядчик, выполнивший работы, обязан в течение нескольких лет содержать объект. Освещение появится в следующем году на четырех участках региональных трасс: на Якшур-Бодьинском тракте у пересечения с Окружной Ижевска, на трассе Ижевск-Ува и двух участках дороги Завьялово-Каменное, - говорится в сообщении.

Работы будут сделаны в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом году в Удмуртии в рамках нацпроекта БКАД на принципах КЖЦ установлен один светофорный объект и два комплекса автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, пройдут в Ижевске.

- Мужчина из Удмуртии подозревается в убийстве своей жены.

ИСТОЧНИК KP.RU