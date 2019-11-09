СЕГОДНЯ 09:39 2019-11-09T09:42:52+03:00

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Два пожара произошло этой ночью в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Так, в 22: 43 мин. поступило сообщение о пожаре по адресу: Устиновский район, ул. Петрова – горит квартира. К тушению пожара привлекалось 8 единиц техники и 25 человек личного состава. По данным ведомства, загорелась мебель.

А в 23:22 пожарные выезжали по адресу: Октябрьский район, ул. 50 лет Пионерии. Там произошло задымление в многоквартирном жилом доме. К тушению пожара привлекалось 6 единиц техники и 20 человек личного состава. Площадь пожара составила 1 кв.м. (горел мусор).

Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности! Телефон доверия ГУ МЧС России по Удмуртии: 8 (3412) 51-99-99.

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ИСТОЧНИК KP.RU