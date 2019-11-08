Ограничение движения для большегрузов в Удмуртии продлили

СЕГОДНЯ 15:50 2019-11-08T16:14:45+03:00

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В Ярском районе (Удмуртия) продлили ограничение движения для большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

- На трассе Орловский - граница Кировской области в Ярском районе Удмуртии ограничение продлили до 3 декабря 2019 года. Запрет действует на участке с 11,5 по 23 километр и распространяется на транспортные средства массой свыше 6 тонн, - сообщает ведомство.

Ранее ограничения действовали с 5 октября по 3 ноября 2019 года, виной тому было сильное переувлажнение грунта.

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ИСТОЧНИК KP.RU